В соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым, сообщает Zakon.kz.
Об этом заявили в пресс-службе главы региона.
На распространяемом видео стоит логотип одного из казахстанских телеканалов, а якобы аким рассказывает о том, что 9 мая в городе Петропавловске запланировано проведение акции «Бессмертный полк», в которой примут участие жители города и сам аким.
Но это видео – творение неизвестных людей с помощью ИИ.
«В интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации», – сказано в комментарии акимата.
Казахстанцев просят проверять информацию на официальных источниках.
Фото zakon.kz
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