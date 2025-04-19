В соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в пресс-службе главы региона.

На распространяемом видео стоит логотип одного из казахстанских телеканалов, а якобы аким рассказывает о том, что 9 мая в городе Петропавловске запланировано проведение акции «Бессмертный полк», в которой примут участие жители города и сам аким.

Но это видео – творение неизвестных людей с помощью ИИ.

«В интернете и социальных сетях распространяется фейковое сообщение пресс-службы акима СКО с прикрепленным фейковым видео с участием главы региона Гауеза Нурмухамбетова, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. В правоохранительные органы подано заявление по факту распространения недостоверной информации», – сказано в комментарии акимата.

Казахстанцев просят проверять информацию на официальных источниках.

Фото zakon.kz

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