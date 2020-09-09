Неизвестный могильник обнаружили археологи у поселка в Костанайской области

Костанайские археологи обнаружили неизвестное ранее погребение эпохи бронзы. Открытие произошло случайно во время плановых раскопок на могильнике Каратомар, передает alau.kz

Археологическая экспедиция этого года принесла настоящие открытия нашим исследователям. Две недели июля сотрудники и студенты кафедры истории КРУ им. Байтурсынова находились на раскопках. По плану они должны были изучить уже знакомый им могильник Каратомар. Но случилось непредвиденное — исследователи обнаружили еще одно неизвестное раньше погребение у поселка Береговое.

«Нам местные жители передали находки археологические: керамику, сосуды. Мы выехали и обнаружили, что там разрушается археологический памятник – могильник. Тоже эпохи бронзы, но чуть более позднего периода. Береговой линией могильник подмывается и часть ям уже разрушена полностью, а часть оказалась под угрозой разрушения»,- рассказал Андрей Логвин, заведующий археологической лабораторией КРУ им. А. Байтурсынова.

Такое открытие заставило провести на новом могильнике срочные спасательные раскопки. Ведь украшения и сосуды оказались прямо на береговой полосе.

«Скорее всего, это могильник детский, судя по размерам ям и так далее. В ямах, которые мы расчистили, костяка практически нет. Были мелкие сожженные кости. То есть это говорит о наличии обряда кремации»,- пояснил Андрей Логвин.

Артефакты еще предстоит доставить в лабораторию для изучения. Пока же исследователи занимаются другими находками, которые они привезли после плановых раскопок на могильнике Каратомар. И там тоже нашлись уникальные вещи.

«Это очень редкий берестяной сосуд. К сожалению, он сейчас разошелся. С трудом удалось его сохранить. Но по этой части видно высоту. По дну можно восстановить полностью диаметр»,- сказал заведующий лабораторией.

Такие находки до нашего времени доходят очень редко. Берестяному сосуду больше 3 тысяч лет. За это время органические материалы обычно полностью истлевают и рассыпаются. Но здесь по-настоящему повезло. А еще были найдены удивительно мелкие бусины, которые заметить среди комьев земли могут только опытные археологи.

Бронзовые браслеты, ножи и керамика. Все это исследуют в лаборатории, а затем передадут в областной историко-краеведческий музей. Ну, а сами сотрудники вернутся на раскопки уже следующим летом, чтобы продолжить работы на могильнике Береговое и, возможно, отыскать там останки погребенных.

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