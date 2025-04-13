При получении некачественных стоматологических услуг у потребителей часто возникают вопросы: может ли потребитель требовать возврата денег, уплаченную за некачественную услугу, заново получить качественную услугу на бесплатной основе и другое. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по защите прав потребителей РК

Так, в феврале текущего года с похожей проблемой к нам в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области обратилась потребитель.

По словам потребителя, она посетила стоматологическую клинику с жалобой на острую боль в зубе.

Осмотрев потребителя, ей рекомендовали пройти рентген зуба, после чего было решено стоматологом удаление больного зуба. Потребителю объяснили что процедура оказалось сложнее, так как было воспаление десен, при том имелся гной и киста, была проведена очистка десны от гноя. Удаление зуба потребителю обошлось в 15 000 тенге.

По приходу домой у женщины резко поднялась температура до 38,5, началась не прекращающаяся острая боль на месте удаленного зуба.

На следующий день потребитель заново обратилась к стоматологу с жалобой, что у ее не сбивается температура, стоматолог осмотрев ее, заверил, что ее состояние — привычные симптомы после удаления зуба.

Однако и на третий день после удаления зуба у женщины сохраняется та же высокая температура. В этот раз потребитель уже написала на Whatsapp, о том, что ее состояние ухудшилось, на что врач назначает ей противовирусное средство. В свою очередь, потребитель пишет с просьбой назначить ей какие-нибудь антибиотики, но врач ей отказал.

Не выдерживая боли и температуры павлодарка параллельно обратилась в другие стоматологические клиники с просьбой помочь, однако ей отказывают в осмотре, так как они не могут нести ответственность за чужую «работу». Ночью от бессилья она обратилась в скорую, где ей посоветовали обратиться челюстно-лицевую хирургию. При осмотре врачами — хирургами ей поставили диагноз «Флегмона и абсцесс в области рта».

Потребитель перенесла повторную очистку, так как вновь образовался гной, ей назначили антибиотики.

В результате некачественного проведения стоматологической услуги потребитель перенесла операцию по очистке гноя накопившегося в мягких тканях нижней челюсти.

Учитывая данную ситуацию Департамент разъясняет что, Согласно ст. 24 Закона РК «О защите прав потребителей» исполнитель обязан: предоставить информацию об услуге, а также об исполнителе на казахском и русском языках, соответствующую требованиям Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан», обеспечить безопасность услуги, свободный выбор услуги, надлежащее качество услуги, возместить в полном объеме убытки (вред), причиненные жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие недостатков услуги, обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по оказанию услуг, нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов.

При оказании услуги выдать документ, подтверждающий факт оказания услуги, или договор, заключенный при оказании услуги.

Также, согласно статье 35 Закона РК «О защите прав потребителей» потребитель вправе по своему выбору потребовать:

1) безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге;

2) соответствующего уменьшения вознаграждения за оказанную услугу;

3) безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного оказания услуги;

4) возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право потребителя устранять их предусмотрено в договоре.

Если недостатки не были устранены в установленный срок потребитель вправе расторгнуть договор и требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 35 ).

Требования безвозмездного устранения недостатков в оказанной услуге и соответствующего уменьшения вознаграждения за оказанную услугу могут быть предъявлены в случае обнаружения недостатков при принятии работы (услуги) или в ходе ее выполнения (оказания) либо использования в течение сроков, установленных Гражданским кодексом Республики Казахстан, а в случае невозможности обнаружения недостатков при принятии работы (услуги) в течение гарантийного срока, в случае обнаружения скрытых недостатков — одного года.

Так, потребитель обращается с письменной претензией к исполнителю предъявляя требование по своему выбору. Исполнитель обязан рассмотреть претензию и в случае несогласия с требованиями в течении 10 календарных дней со дня ее получения предоставить мотивированный письменный ответ, обоснованный документально. Однако в установленный срок стомотология не предоставила ответа на претензию.

Департамент же, в свою очередь, открыл внеплановую проверку по вопросу не предоставлением в установленный срок ответа на претензию потребителя. По результатам внеплановой проверки на стоматологическую клинику был составлен протокол об административном правонарушении по привлечению к административной ответственности субъект предпринимательства. Кроме, того, Департаментом выдано предписание об устранении нарушений.

Также, потребитель в своем обращении просил возместить материальный и моральный ущерб в размере 500 000 тенге. В связи, с чем Департаментом было разъяснено ее права о том, что для возмещения материального, морального вреда она может обратиться в суд, Департамент сможет участвовать в суде в качестве третьего лица.

В настоящее время по информации потребителя готовиться иск в суд.

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