Некая «Аманда» за три месяца выманила у костанайца деньги на посылку

15 случаев интернет-мошенничеств зарегистрировано в Костанае за неделю. В результате жители города потеряли более 15 миллионов тенге.

Сотрудники отдела криминальной полиции, расследующие эти факты, рассказали, что чаще всего аферисты звонили своим жертвам через мессенджер WhatsApp, представляясь сотрудниками компаний операторов сотовой связи.

«Также, представляются сотрудниками ДКНБ, и сотрудниками Национального фонда. Под предлогом «у вас просрочены абонентские номера, вам сейчас придет СМС-код». СМС-код приходит от «1414». Но они приходят не на продление, а на оформление кредитной заявки. Жители Костаная, не глядя передают этот код мошенникам, после чего мошенники начинают процедуру оформления», — рассказал и.о.начальника отдела криминальной полиции УП Костаная Тимур Абдулин.

В этих случаях мошенники действуют быстро, не давая своим жертвам опомниться. Мнимые операторы связи, могут переводить звонки на мнимых же сотрудников нацбезопасности и нацфонда. Но, один из костанайцев, 47-летний, как он рассказал полицейским на этой неделе, попался на многоходовую аферу, растянувшуюся на три месяца.

«В соцсети познакомился с девушкой по имени Аманда, которая проживает за рубежом. Войдя в доверительные отношения, на протяжении трех месяцев, они вели переписку. Переписывались о том, что она хочет переехать к нему. Она сказала ему, что хочет передать ему свои драгоценности, которые остались ей от родителей. Она ему скинула реквизиты «Форте-банка», — сообщил Тимур Абдулин.

Мужчину не смутило, что для оплаты посылки иностранка предоставила казахстанский счет. В течение двух недель он по её требованиям несколько раз перевел на него от 100 до 350 тысяч тенге.

«Постоянно находились какие-то предлоги, о том, почему посылку не удалось отправить: необходимо купить билеты, необходимо заново отправить денежные средства. В общем сумма ущерба у него составили 1 миллион 350 тысяч тенге», — сказал Тимур Абдулин.

Полицейские выяснили, что счет, на который переводил деньги пострадавший, принадлежит казахстанскому дропперу. Его ищут. С начала года в Костанайской области зарегистрировано по фактам мошенничества уже более девятисот уголовных дел. Общая сумма ущерба, нанесенного в результате действий аферистов жителям региона, приближается к сумме в 1 миллиард 800 миллионов тенге.

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