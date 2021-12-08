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Некорректная формулировка — в Минтруда сделали заявление о пороге достаточности

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Методику порога достаточности пенсионных накоплений разработали в Министерстве труда и соцзащиты населения. В ведомстве заявили, что в прошлом сообщении была допущена некорректная формулировка, передает Tengrinews.kz.

Как заявили в Минтруда, ранее в распространенном 7 декабря пресс-релизе была допущена некорректная формулировка о компетенции ведомства в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений.

«К сотруднику, разместившему данный пресс-релиз на официальном сайте и в аккаунтах министерства в соцсетях, применены соответствующие меры дисциплинарного взыскания.

Официальная позиция Министерства труда и соцзащиты населения остается неизменной. Министерство является разработчиком методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что по состоянию на 8 декабря изменений в методике определения порога достаточности не производилось и не планируется, «потому что текущая версия методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне».

«В соответствии с методикой, одним из ключевых параметров расчета порога минимальной достаточности является минимальная заработная плата на начало календарного года. Именно ее изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчет порога минимальной достаточности в соответствии с действующим законодательством», — добавили в Минтруда.

Отмечается, что методика была разработана министерством в 2020 году и утверждена постановлением правительства 6 января 2021 года.

«Проект постановления правительства об утверждении методики, разработанный министерством, прошел все необходимые процедуры, предусмотренные при принятии нормативных правовых актов:

  • при разработке параметров, включенных в методику, было проведено несколько заседаний рабочих групп, с привлечением независимых экспертов;
  • 29 ноября 2020 года прошли публичные обсуждения на «Портале открытых НПА»;
  • 4 декабря 2020 года он был размещен на сайте министерства, где в течение 10 дней к нему собирались комментарии и предложения;
  • прошел согласование со всеми заинтересованными государственными органами», — сообщили в ведомстве.

Методика, по данным ведомства, включает следующие показатели:

  • годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;
  • ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;
  • ставка индексации размера минимальной пенсии;
  • минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;
  • размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;
  • прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;
  • начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.
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