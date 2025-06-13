В Комитете госдоходов рассказали LS, какое жилье освободят от уплаты НДС с 1 января 2026 года.

По информации госоргана, проектом нового Налогового кодекса предусмотрено освобождение от НДС реализации жилого здания, строительство которого начато и (или) приемка в эксплуатацию которого осуществлена до 1 января 2026 года. Это не касается части объекта, состоящей исключительно из нежилых помещений.

«Данные положения применяются лицом, осуществляющим (осуществлявшим) строительство такого объекта», – уточнили в КГД.

На данный момент документ находится на рассмотрении сената.

Недвижимость, которую начнут возводить или сдавать в эксплуатацию после этой даты, будет подлежать налогообложению в общеустановленном порядке.

В госоргане уточнили, что ставка НДС, согласно положениям проекта, составляет 16%.

«Срок введения нового Налогового кодекса перенесен на 2026 год, а его принятие планируется до 1 июля 2025 года», – добавили в КГД.

Вместе с тем, по словам эксперта рынка недвижимости Александра Пака, стоимость жилья может спекулятивно взлететь, когда объявят о принятии новых налоговых норм.

Причем на вторичном рынке предложение может подорожать сразу на 30%. Стоимость квартир в ЖК будет зависеть от спроса.

Однако спустя два-три месяца, когда количество сделок купли-продажи уменьшится на 50%, цены откатятся до прежнего уровня. Это связано с тем, что финансовые возможности казахстанцев уже находятся на пределе.

Собеседник LS привел в пример резкий рост цен в предыдущие годы, когда для квартиры устанавливали прайс в 17 млн тенге, а юридическая сделка заключалась уже по стоимости в 13 млн тенге.

Что касается первичного рынка, все будет зависеть от класса недвижимости. Эконом-варианты, в том числе те, что проходят по льготным программам, останутся с прежними предложениями.

Помимо этого, значение имеет регион.

«Если взять Алматы и Астану, здесь рынок недвижимости останется устойчив. В связи с этим застройщики смогут заложить НДС в размере 16% для своих будущих проектов. Это все ляжет на будущего покупателя. Однако если взять Туркестан, где сделки купли-продажи просели на 50%, там застройщик постарается оставить прежние уровни цен», – пояснил А. Пак.

Помимо этого, эксперт считает, что компании увеличат различные акции и предложения, такие как рассрочка и скидки.

В целом собеседник LS обратил внимание на то, что «ценовые качели» на рынке жилья происходят постоянно. На этот раз с ростом налогов потеряют сами собственники при продаже недвижимости из-за инфляции. Также снизится доход у агентств недвижимости и риелторов. В том числе из-за возможного снижения сделок.

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