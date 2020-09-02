Некоторые дома в Костанае останутся без горячей воды до начала отопительного сезона

Как сообщили в пресс-службе ГКП «КТЭК», 1 сентября завершилась опрессовка тепломагистралей от котельной №2.

В ходе опрессовки выявлен порыв теплотрассы диаметром 500 мм по улице Кобланды Батыра. По данной причине 60 домов горячую воду получат 7 сентября, в остальные 105 домов подача горячего водоснабжения состоится в срок.

Кроме того:

110 домов до конца сентября остаются без горячей воды не по вине ГКП «КТЭК»;

​реконструкция тепломагистрали по улица Карбышева (ТОО «Бак Билдинг») — 73 жилых дома отключены от горячего водоснабжения;

реконструкция второго вывода Котельной №3 (ТОО «Интерстиль») — 4 жилых дома отключены от горячего водоснабжения;

реконструкция тепломагистрали по улице Абая (ТОО «Евролидер») — 33 жилых дома отключено от горячего водоснабжения.

​Подача горячего водоснабжения на данных объектах состоится к началу отопительного сезона, согласно постановлению акимата города Костаная.

​»Мы с пониманием относимся к обращениям наших потребителей и стараемся держать вас в курсе»,- сообщили в ведомстве

​Напоминаем, о том что со 2 по 13 сентября ожидается останов ТЭЦ для проведения гидравлических испытаний (опрессовки) тепловых сетей повышенным давлением перед началом отопительного сезона 2020-2021 г.г. согласно утвержденного графика. Просим вас к указанному сроку надежно отключить внутреннюю систему теплоснабжения подведомственных зданий и сооружений во избежание порывов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.