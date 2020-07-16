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Некоторые казахстанцы получат 42 500 автоматически

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Некоторые люди получат 42 500 – проактивно. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Бидайбекович Нурымбетов, сообщает zakon.kz.

Мы с Министерством цифрового развития прорабатываем вопрос, чтобы некоторым людям, какой-то категории выплатить проактивно. Мы изучили всю базу и с учетом тех ограничений в каждом регионе определили лица, у которых с большой вероятностью ситуация не изменилась, они также остаются без доходов, — сказал он.

Таким людям будет направлено СМС, с просьбой подтвердить, что жизненная ситуация не изменилась с 5 июля, человек потерял доход и согласен на проактивное назначение выплаты.

Если вы ответите «да», нажмете единичку на сотовом телефоне, то мы получим это сообщение, и это будет считаться поданным заявлением и вам на следующий день в пятницу не стоит подавать заявление на портал или телеграмм боты, — сообщил министр.

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