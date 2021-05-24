Некоторые казахстанцы сами провоцируют домушников — МВД

Вопрос квартирных краж изучался сотрудниками полиции не один год. Как показала практика, подобные преступления совершались одними и теми же людьми, которые нашли возможность уйти от ответственности примирившись с потерпевшими, передает alau.kz

Именно поэтому, уже пару лет в Казахстане неоднократное совершение краж, и совершенных с проникновением в помещение, стали относиться к категории тяжких правонарушений, и в наказание за них теперь могут назначить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. По мнению сотрудников МВД, положительно влияет на криминогенную ситуацию исполнение ведомственных программ. Например, во дворах жилых домов по всему Казахстану уже установлено более 54 тысяч камер видеонаблюдения, свыше 14 тысяч из них по инициативе самих жильцов. Практикуется и проведение оперативно-профилактических мероприятий. С 19-ого по 21-ое мая в стране проводилась операция «Квартира».

«За указанный период было раскрыто 238 квартирных краж. К уголовной ответственности привлечено 294 квартирных вора, в том числе 22 преступные группы. Отработано свыше полутора тысяч мест сбыта и реализации похищенного имущества. Кроме того задержано 8 разысканных уголовных преступника за совершение квартирных краж, и 67 обосновано подозреваемых лиц», — отметил замначальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.

Так, по данным МВД, в Костанае задержаны двое ранее судимых местных жителей, которых подозревают в совершении 4 квартирных краж, путем отжима пластиковых окон. В результате их деятельности гражданам нанесен ущерб более чем в полтора миллиона тенге. Установлено, что похищенные ювелирные изделия они сразу же сбывали через ломбарды. В МВД отмечают, что для обеспечения сохранности жилища, гражданам необходимо соблюдать самые простые нормы безопасности.

«Так, в случае отсутствия не оставлять открытыми окна и балконные двери, установить на дверях как минимум два запирающих устройства со сложным механизмом. Обеспечить максимальную техническую укрепленность своего жилища, путем использования электронных средств защиты, не хранить крупные суммы денег в шкафах и под матрасами», — рекомендовал Канат Нурмагамбетов.

Для этого, как советуют полицейские, лучше подойдет хорошо закрепленный сейф, или банковская ячейка. Наиболее эффективной мерой в МВД считают постановку жилья на пультовую охрану.

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