Некоторые казахстанские университеты рискуют остаться без лицензии

В правительстве Казахстана обсудили новую программу по развитию системы образования на 2020-2025 годы. Особый упор будет сделан на колледжи и вузы страны. Для студентов полностью обновят образовательную программу, а некоторые университеты могут стать колледжами или вовсе лишиться лицензии, передает alau.kz

В Правительстве Казахстана обсудили новую программу развития образования и науки на 2020-2025 годы. Главным направлением станет 100% обновление образовательной программы в вузах и колледжах. Ориентиром являются требования будущих работодателей.

«Теперь уже мы говорим нашим университетам и колледжам, что все ваши программы должны соответствовать ожиданиям работодателей. Если мы говорим об IT и работодатель говорит, что сегодня для айтишника самыми нужными языками программирования являются условно Python, C++, PHP, то соответственно в наших образовательных программах мы должны заложить именно эти языки программирования», — сказал Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

По словам министра, сейчас работодатели говорят и формируют те компетенции, которые хотят видеть в выпускниках. Так уже подготовлено 100 новых профстандартов. До конца года цифру планируют довести до 400. Кроме этого, по программе «Жас маман» будет обновлена материально-техническая база 180 колледжей по стране, для этого предусмотрено 58 млрд тг. Асхат Аймагамбетов также напомнил, что стандарты должны соблюдаться и рассказал о судьбе вузов, где приостановили лицензию.

«По 1 вузу мы уже направили документы в суд, чтобы лишить их лицензии. Подготовлены документы еще по нескольким вузам, для того чтобы теперь уже полностью лишить их лицензии. Приостановление — это ременная мера», — указал Асхат Аймагамбетов.

Но такая судьба может ждать и другие университеты страны. Коснется это тех, где стандарты не соответствуют общепринятым. В таком случае, по мнению министра, есть несколько вариантов. Один из них — это добровольное объединение университетов, где не хватает кадров, общежитий или технической базы, чтобы дополнить друг друга.