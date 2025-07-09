Некоторые маршруты требуют передачи их в ведение областного уровня. Об этом сообщил заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

По его словам, такие направления, как маршруты №117 — Садчиковка, №118 — Боровская трасса, №119 — Фёдоровская трасса, №120 — Рудненская трасса, №121 — Аулиекольская трасса, №122 — Веденская трасса, требуют пересмотра статуса и возможно передачи их в ведение областного уровня.

«В ноябре 2024 года маршрут 120 был отнесен к категории социально-значимых. В декабре того же года перевозчик обратился с обращением о предоставлении субсидий на его обслуживание. В начале 2025 года акиматом города была направлена соответствующая бюджетная заявка в облуправление на субсидирование этого маршрута. Однако, заявка не была поддержана. В мае текущего года повторная заявка также не была поддержана. Было принято решение о повышение тарифа на маршруте с 340 до 425 тенге. Проект прошёл все согласования, включая общественный совет и портал «Открытые НПА». Однако, отрицательное заключение от Палаты предпринимателей «Атамекен» области и Ассоциации содействия предпринимательской деятельности сделали невозможным утверждение нового тарифа, в связи с чем повысить доход перевозчика путем повышения тарифа не удалось. В результате оптимизации, с 1 июля текущего года протяжённость маршрута сокращена с 48,8 до 39,4 км. Такие меры позволяют не только сохранить маршрут, но и обеспечить экономию бюджетных средств. По предварительным расчетам оптимизация позволит сэкономить около 80 млн тенге в пользу субсидирования других социально-значимых маршрутов за счет пересадки части пассажиров на городские направления. В данном направлении выполняются внутриобластные автобусные перевозки, совершающие в день 11 кругорейсов — это Костанай – Лисаковск, Костанай – Житикара, Костанай – Камысты, Костанай – Айет», — сообщил замакима Алмат Исмагулов.

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