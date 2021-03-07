Некоторые мобильные приложения будут недоступны для казахстанцев до 8 марта

До 8 марта 23:10 ч. на Web-портале КГД МФ РК будут проведены регламентные работы, передает zakon.kz.
Об этом сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
В указанное время Web-Портал КГД kgd.gov.kz, мобильное приложение eSalyqAzamat, БД ИТТ kgd.gov.kz/tnved/ (ТНВЭД) будут недоступны. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, — говорится в сообщении.
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