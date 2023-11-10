Некоторые остановки в Костанае быстро потеряли свой презентабельный вид

Некоторые остановки, которые в Костанае установили в прошлом году, быстро потеряли свой презентабельный вид. Все дело в том, как отмечают жители города, что за ними никто не ухаживает.

На стёклах павильонов пыль, грязь и следы клея от объявлений.

Автобусные остановки такие же важные элементы, как и другие объекты инфраструктуры в городе. Помимо того, что они должны быть удобными и безопасными, у них должен быть и эстетичный внешний вид. Взять к примеру эти остановки, их установили только в прошлом году, а они уже выглядят непрезентабельно.

Настоящий бич остановочных павильонов — это граффитисты и расклейщики объявлений. После них остается вот такая вот картина. Вид остановок сразу становится безобразным.

А это новый павильон, его установили на проспекте Абая остановка «СХИ», и даже она сейчас не в лучшем виде. Первое, что бросается в глаза, пыльное стекло, на котором ожидавшие автобуса пассажиры нанесли граффити.

А вот так выглядит остановка по улице Алтынсарина.

Видно, что и за ней никто не ухаживает, на стеклах и скамейке плотный слой пыли. А боковые стекла и вовсе выбиты, вместо них вставили стеклопластик.

«Ухаживают. Сейчас более менее. А вы видели, чтобы их мыли? Видела, недели три назад, мыли, чистили. Вот эти объявления очищали, и покрасили скамейки».

«Они грязные и их разбивают как только сделают. Плюс еще говорили будут теплые, где они, дверей нет. + Вы видели, чтобы их мыли? Нет, такого не видел».

«Естественно грязные. Можно было сделать и получше условия для ожидающих на остановках. Я видела, что убираются, а следить за ними должен акимат я так понимаю»

«Я думаю, что ухоженные. Но, не всегда конечно. Но, в общем-то да. Видели чтобы их мыли? Нет, никогда не видела».

«Да грязные. Да и когда холодно некуда спрятаться. Сквозит, нигде не укрыться. По весне видела, что их моют».

Взять интервью в городском отделе ЖКХ нам не удалось. Но в телефонном разговоре нам рассказали, что за остановками Костаная следят подрядные организации, которые выиграли конкурс в рамках текущего содержания городских территорий. В их обязанности входят мытье скамеек, стекол и металлических конструкций. Производить такие работы подрядчики должны раз в неделю. Но, если у жителей есть жалобы, они могут обратиться в службу iKomek, оператор передаст заявку на исполнение.

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