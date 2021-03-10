Некоторые подробности о личности фигурантов преступления, которое было совершено 8 марта в Костанае

Некоторые подробности о личности фигурантов преступления, которое было совершено 8-ого марта в Костанае, появились в сети Интернет. Стали известны должность подозреваемого, и профессия погибшего.

Напомним, преступление было совершено ночью, в центральной части Костаная. Департамент полиции Костанайской области сообщил, что в ходе конфликта между двумя мужчинами, один выстрелил в другого из зарегистрированного ружья.

Идет досудебное расследование по статье «Убийство» УК РК. Подозреваемый, который являлся действующим сотрудником полиции, задержан и арестован. В сети интернет появились сведения о личности фигурантов дела. Ещё раньше начальник Департамента полиции области Бекет Аймагамбетов сообщил, что мужчины были одноклассниками. Им по 37-лет. Конфликт между ними начался в групповом чате, в котором полицейскому поступил ряд угроз.

Согласно появившимся снимкам, полицейский занимал должность начальника отдела одного из управлений полицейского департамента, его оппонент был врачом стоматологом. Указаны так же их точные анкетные данные, и даже личность свидетеля, который приехал вместе с потерпевшим к дому подозреваемого.

О причинах конфликта, который привел к трагическим последствиям, пока ничего не сообщается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.