Гражданам Казахстана необходимо будет сдавать биометрические данные при въезде в Россию с 1 декабря, сообщили в посольстве РК в РФ, сообщает informburo.kz

В России проводят эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде из страны.

При первом этапе эксперимента, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года, изображение лица и отпечатки пальцев обязаны сдавать казахстанцы, прибывающие:

в международные аэропорты Москвы – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский;

через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области.

На втором этапе, с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года, эксперимент охватит уже все пункты пропуска через границу России. В этот период для каждого въезжающего иностранца сформируют цифровой профиль. Создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России.

В посольстве рекомендовали гражданам заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы.

Эксперимент не коснётся:

сотрудников аккредитованных в России дипломатических представительств и международных организаций и членов их семей;

владельцев дипломатических и служебных паспортов;

детей до щести лет.

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