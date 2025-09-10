 Ya Metrika Fast
Некоторых казахстанцев обяжут вернуть полученные пенсии

— Сегодня, 15:21
Фото Н.Луговской/alau.kz

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова заявила, что казахстанцы с двойным гражданством, которые незаконно получали пенсии в нашей стране, будут обязаны вернуть эти деньги в бюджет, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Жакуповой, материалы по таким гражданам уже переданы в Агентство по финансовому мониторингу. Они проводят расследование и определят точные суммы ущерба.

«Определить сумму ущерба должен уполномоченный орган — Агентство по финансовому мониторингу. Материалы все переданы, я думаю, что следствие идёт и эти суммы будут восстановлены», – сказала министр.



