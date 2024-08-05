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Некоторым казахстанцам могут автоматически выставить запрет на получение кредитов

Фотография для новости Некоторым казахстанцам могут автоматически выставить запрет на получение кредитов

pixabay.com

Председатель комитета по информационной безопасности Минцифры Руслан Абдикаликов заявил о планах создания единого реестра скомпрометированных персональных данных в Казахстане. Тем, чьи данные попали в данный список, могут автоматически выставить запрет на получение кредитов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Абдикаликов сообщил, что МЦРИАП намерен хранить в единой базе данные казахстанцев со всех произошедших утечек. По словам председателя комитета, с помощью этой базы данных они смогут точечно обращаться к казахстанцам для того, чтобы дать им рекомендации в случае обращения мошенников.

«Мы хотим получить компетенцию, которая бы позволила в случае выявления утечки персональных данных автоматически включать функцию «стоп кредит» на портале электронного правительства. Эта функция заработала в прошлом году, и она работает в настоящее время в добровольном порядке. То есть, если сам гражданин осознанно зашел и включил эту функцию, это убережет его от мошенников», — рассказал чиновник.

Как отметил Абдикаликов, функция «стоп кредит» очень важна для финансовой безопасности самого гражданина.

«Мы хотим получить компетенцию для того, чтобы мы сами могли у всех тех граждан, данные которых обнаружили в утечке, выставить «стоп кредит». Если потом гражданину потребуется кредит, то ничего не помешает ему зайти в eGov и эту галочку снять, получить кредит, и потом желательно снова поставить эту галочку», — заключил он.

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