Некоторым казахстанцам могут автоматически выставить запрет на получение кредитов

«Мы хотим получить компетенцию, которая бы позволила в случае выявления утечки персональных данных автоматически включать функцию «стоп кредит» на портале электронного правительства. Эта функция заработала в прошлом году, и она работает в настоящее время в добровольном порядке. То есть, если сам гражданин осознанно зашел и включил эту функцию, это убережет его от мошенников», — рассказал чиновник.

Как отметил Абдикаликов, функция «стоп кредит» очень важна для финансовой безопасности самого гражданина.

«Мы хотим получить компетенцию для того, чтобы мы сами могли у всех тех граждан, данные которых обнаружили в утечке, выставить «стоп кредит». Если потом гражданину потребуется кредит, то ничего не помешает ему зайти в eGov и эту галочку снять, получить кредит, и потом желательно снова поставить эту галочку», — заключил он.