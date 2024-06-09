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Кому из казахстанцев могут списать кредиты?

Фотография для новости Кому из казахстанцев могут списать кредиты?

pixabay.com

Некоторым категориям граждан в Казахстане могут списать кредиты. Об этом рассказал заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает корреспондент Tengrinews.kz

Кизатов напомнил, что в феврале вступили в силу нормы закона о добровольном отказе от получения займов. На данный момент этим правом воспользовались 385 тысяч казахстанцев.

«Сейчас также мы дополнительно предусмотрели в реализацию этих норм ответственность банков и микрофинансовых организаций. Если они выдали кредит тем лицам, которые отказались от получения кредита, банки и микрофинансовые организации должны в обязательном порядке списать эти кредиты и исключить негативную кредитную историю об этих лицах в системе кредитного бюро«, — рассказал зампред.

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