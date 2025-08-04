В Казахстане вкладчики, относящиеся к социально уязвимым категориям, имеют право на перерасчет облагаемого дохода и возврат индивидуального подоходного налога (ИПН). Срок подачи документов на возмещение продлен до 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Такой хорошей новостью сегодня, 4 августа 2025 года, поделились в АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

«Новый Налоговый кодекс Республики Казахстан вступит в силу с 1 января 2026 года. В то же время в действующий Налоговый кодекс внесены изменения, которые затрагивают интересы получателей и вкладчиков ЕНПФ, которые относятся к социально уязвимым категориям и воспользовались единовременными пенсионными выплатами на улучшение жилищных условий и (или) оплаты лечения (ЕПВ)», – напомнили в пресс-службе ЕНПФ в понедельник.

Какие изменения внесены?

Лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение стандартных налоговых вычетов к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Многие из них при изъятии ЕПВ на жилье и (или) лечение оплатили индивидуальный подоходный налог (ИПН) сразу при осуществлении выплаты. Вместе с тем с 1 января 2024 года к налогооблагаемому доходу таких людей в виде ЕПВ применяются стандартные налоговые вычеты (в пределах 882 МРП).

«Это означает, что получатели, относящиеся к данной категории, могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН в течение трех лет с даты получения ЕПВ. Однако те, кто изъял ЕПВ в 2021-2022 годах по разным причинам, сделать это не успели. Теперь в связи с принятием изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК с 15 июля 2025 года срок исковой давности, установленный для таких обращений физических лиц, увеличен с 3 до 5 лет», — сообщает пресс-служба ЕНПФ

Кто имеет право на возврат ИПН?

Перечень физических лиц, имеющих право на возврат ИПН, определен действующим Налоговым кодексом РК.

«Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц – в 346-й статье НК РК», — отметили в пресс-службе ЕНПФ.

Куда нужно обратиться?

Как подчеркнули в фонде, получателям пенсионных выплат, которым при определении облагаемого дохода по ЕПВ стандартные налоговые вычеты при наличии права на их применение не были применены, необходимо срочно обратиться в ближайший филиал ЕНПФ с заявлением и подтверждающими документами на применение стандартных налоговых вычетов для перерасчета доходов и возмещения ИПН.

«После применения стандартного налогового вычета ИПН будет возвращен на индивидуальный пенсионный счет получателя в случае, если он был удержан. Если был выбран отложенный ИПН, то будут сняты обязательства по его уплате при получении ежемесячных пенсионных выплат. Данные изменения будут действовать по 31 декабря 2025 года (включительно), поскольку с 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе ЕНПФ.