Некоторым казахстанцам помогут с долгами по кредитам

В Казахстане хотят урегулировать проблемные долги 150 тыс. заемщиков по микрокредитам на сумму около 6 млрд тенге, передает LS.

Об этом сообщили в Агентстве по регулированию финрынка в ответе на предложение депутатов партии «Ак жол» запретить онлайн-кредитование в стране.

«С 1 октября 2021 года введен в действие единый досудебный порядок урегулирования МФО просроченной задолженности по выданным микрокредитам населению. Для снижения уровня проблемных потребительских микрозаймов в марте 2022 года были утверждены индивидуальные планы по их сокращению по крупным МФО. В рамках мероприятий на 2022-2023 годы планируется урегулировать проблемные долги 150 тыс. заемщиков на сумму около 6 млрд тенге, в том числе путем реструктуризации, погашения и частичного списания», – пояснили в АРРФР.

Также в агентстве добавили, что во многих экономически развитых (США, Великобритания, Испания) и развивающихся странах (Чехия, Филиппины, Индия, Венгрия, Мексика) существует сегмент потребительского онлайн-микрокредитования

«Введение законодательного запрета на данный вид заимствования может привести к закрытию всех действующих компаний онлайн-микрокредитования и формированию теневого сектора по выдаче онлайн-микроссуд», – отметили в ведомстве.

Сегодня в Казахстане действуют 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП (153,1 тыс. тенге в 2022 году) в онлайн-формате.

«По данным на 1 апреля компаниями выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 млрд тенге. Уровень просроченной задолженности более 90 дней по ним достиг 45 млрд тенге. Средний уровень проблемной задолженности составил 66 тыс. тенге», – привели данные в АРРФР.

В агентстве напомнили, что с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки, а с 1 июля 2022 года – на начисление вознаграждения.

«В текущем году предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрозайму до 50 МРП в два раза – со 100% до 50%», – резюмировали в АРРФР.

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