Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин в кулуарах Мажилиса 14 мая 2025 года рассказал, что государственным служащим в Казахстане запретили пользоваться ChatGPT, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что вышел приказ министра цифрового развития о том, чтобы в служебных целях, особенно с документами формата ДСП, не использовался ChatGPT. Также он отметил, что ограничениями вопрос не решится, поэтому было предложено альтернативное решение – отечественная нейросеть.
«Если кто хочет использовать языковую модель для повышения эффективности работы, то у него будет альтернативное решение, разработанное нашими учеными. Наша большая языковая модель в закрытом контуре на наших серверах», – озвучил Тулеушин.
Он подтвердил, что это необходимо для исключения случаев утечки данных. Однако проверить, через какую нейросеть была выполнена та или иная работа, пока невозможно. По его словам, в данное время любой гражданин может использовать любую нейросеть.
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