USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

фото из открытых источников

Vinkmag ad

На заседании Государственной комиссии премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать комплекс мер для оказания поддержки предпринимателей, передает zakon.kz.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателям. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября т. г. — сообщается на сайте ПМ РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

87664 - зарегистрированно

57815 - выздоровевших

793 - летальных случаев

2549 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Обязательное ношение масок на улице утвердили постановлением главного санврача
Следующая новость

Аким поселка Качар подозревается в хищении бюджетных средств