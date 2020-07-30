Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

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На заседании Государственной комиссии премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать комплекс мер для оказания поддержки предпринимателей, передает zakon.kz.
Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателям. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября т. г. — сообщается на сайте ПМ РК.
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