Некоторым предпринимателям отсрочат платежи по кредитам

На заседании Государственной комиссии премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать комплекс мер для оказания поддержки предпринимателей, передает zakon.kz.

Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателям. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября т. г. — сообщается на сайте ПМ РК.