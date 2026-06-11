



В Костанайской области за три дня операции «Нелегал» выявили 259 нарушений

На стройке в Костанае обнаружили 11 нелегально работавших иностранцев

На территории Костанайской области продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». Полицейские проводят проверки в жилых массивах, общежитиях, дачных сообществах, а также на рынках, в крестьянских хозяйствах и других местах возможного пребывания иностранных граждан.

В ходе одного из рейдов на строительном объекте в Костанае были выявлены 11 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно работали на возведении многоэтажного дома.

По информации полиции, иностранцы имели разрешение на трудовую деятельность только в домашнем хозяйстве у физических лиц, однако были трудоустроены на строительном объекте юридического лица.

«9 июня на одном из строительных объектов Костаная были выявлены 11 граждан ближнего зарубежья, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность по строительству многоэтажного дома. За данное правонарушение иностранные граждане привлечены к административной ответственности. Работодатель также понес наказание», — сообщил начальник отдела гражданства и миграции УМС ДП Костанайской области Ринат Сыздыков.

Сейчас материалы в отношении иностранных граждан находятся в суде. Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа до выдворения за пределы страны.

В Костанае задержали иностранца, скрывавшегося после решения о выдворении

Во время операции в областном центре был также выявлен 28-летний гражданин одного из соседних государств, который с июня 2025 года уклонялся от исполнения решения суда о выдворении.

По данным полиции, после вынесения решения он скрывался от правоохранительных органов.

Судом в отношении мужчины санкционированы меры превентивного ограничения свободы. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания до оформления документов на принудительное выдворение.

К ответственности привлекли работодателей и принимающие стороны

Всего за три дня проведения операции за незаконное использование иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 12 работодателей.

Кроме того, полицейские выявили 259 нарушений миграционного законодательства. Из страны уже выдворены семь иностранных граждан.

К административной ответственности привлечены более ста иностранцев, а также 54 гражданина Казахстана, которые не уведомили органы внутренних дел о пребывании у них иностранных гостей.

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