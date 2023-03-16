Нелегальный вывоз военного обмундирования пресечен на автопункте пропуска «Кайрак»

Совместными усилиями департамента государственных доходов по Костанайской области и Пограничной службы КНБ РК задержано транспортное средство марки «Газель».

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В грузовом отсеке которого обнаружены военные шлемы и тактические рюкзаки.

Перевозка осуществлялась с применением товаров прикрытия, сведения о товарах в товаросопроводительной документации отсутствуют.

Транспортное средство с грузом находятся в расположении пункта пропуска. Принимаются меры по установлению происхождения товаров и причастных к вывозу лиц.

По итогам оперативных мероприятий будут приняты соответствующие меры реагирования по привлечению виновных лиц к ответственности и изъятия груза в пользу государства.

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