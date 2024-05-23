Нельзя брать кредит без согласия супруга: при какой сумме потребуется разрешение

При выдаче кредита на сумму свыше 1000 МРП банк обязан будет запрашивать разрешение супруга или супруги заёмщика. Эту норму из закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков» обсудили в сенате, сообщает informburo.kz

Сообщается, что эта сумма предварительная. После того как закон подпишет президент, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка в своём нормативном правовом акте в течение 60 дней должно будет определить точную сумму.

В кулуарах сената заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов рассказал, почему сумма определена на уровне 1000 МРП.

«Разные жизненные ситуации бывают. Например, супруг или супруга находится за границей, а второй половине срочно нужны деньги для больничных расходов. Мы определили размер 1000 МРП, это 3 700 000 тенге. Мы считаем, что этой суммы достаточно, чтобы покрыть очень срочные расходы», – сказал Олжас Кизатов.

Он также добавил, что вторая причина принятия именно такой суммы – это всеобщее декларирование с 2025 года, когда все граждане страны будут обязаны декларировать свои активы свыше 1000 МРП.

Депутаты сената вернули в мажилис закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заёмщиков», в котором одной из норм является «запрет на предоставление займа без согласия супруга/супруги».

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