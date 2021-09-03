Нельзя допустить ухудшения ситуации с заболеваниями, которые не связаны с коронавирусной инфекцией — Токаев

Особое внимание в своем ежегодном Послании народу Казахстана, президент страны заострил на повышении эффективности работы системы здравоохранения, отметив, что для всех стран, и нашей в том числе, пандемия коронавирусной инфекции стала нелегким испытанием.

«С первых дней пандемии мы без промедления приняли меры для борьбы с распространением инфекции. Казахстан – одно из немногих государств, выпустивших собственную вакцину против коронавируса. Мы не сомневаемся в эффективности и безопасности нашего препарата QazVac, к которому уже проявляют интерес другие страны. У нас достаточный запас вакцин, у казахстанцев есть возможность выбирать – многие государства не могут себе это позволить», — сказал глава государства.

В ближайшее время в Казахстане будет создана Национальная система прогнозирования биобезопасности страны. Она позволит оперативно отслеживать и реагировать на возникающие угрозы биологической безопасности. В этой связи президент поручил парламентариям не затягивать с решением, и до конца текущей сессии принять закон «О биологической безопасности».

«Глава государства поручил лаборатории санитарно-эпидемиологической экспертизы обеспечить высокотехнологическим оборудованием, соответствующее международным стандартам. Модернизация лабораторного оборудования позволит выполнять весь спектр необходимых исследований, сократить время проведения тестов, повысить качество предоставляемых услуг, а также оказывать помощь в эпидемиологических расследований и определять первопричины вспышек. На эти цели из средств республиканского бюджета, предусмотрено финансирование в объеме 4,7 млрд.тенге», — отметил министра здравоохранения.

Одним из основных аспектов Послания является и выделение финансирования в системе здравоохранения на развитие инфраструктуры, подготовки квалифицированных медицинских кадров и обеспечения населения лекарственными средствами. Каждый вопрос находится под контролем министерства здравоохранения.

«В рамках данного поручения, для обеспечения медицинской помощью в сельской местности предусмотрено открытие фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 137 опорных населенных пунктах на общую сумму 8, 2 млрд тенге. На ряду с этим нами реализуются инвестиционные проекты по строительству не менее 20 современных больниц и 2-х научно-инновационных центров», — говорит Цой.

Как отметил Алексей Цой, чтобы новые медицинские пункты и амбулатории смогли заработать, необходим и кадровый ресурс. Ежегодно из учебных заведений выпускается более семи с половиной тысяч врачей и двадцать четыре тысячи среднего мед.персонала. В Послании президент заявил и о том, что нельзя допустить ухудшения ситуации с заболеваниями, которые не связанны с коронавирусной инфекцией. «В условиях пандемии откладываются плановые скрининги и операции. Многие дети недополучают стандартные прививки. Безусловно, такое положение дел недопустимо», — отметил глава государства.

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