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Нельзя на зелёный. Новое правило для пешеходов прокомментировали в МВД РК

pixabay.com

Возможные поправки в правила дорожного движения, ограничивающие переход улицы для пешеходов, прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК передает корреспондент Tengrinews.kz.

На сайте «Открытых НПА» в конце ноября появился проект поправок к правилам дорожного движения. Один из пунктов касался правил перехода дороги для пешеходов на разрешающий сигнал. В Твиттер эксперт Роман Барабанов написал, что в случае, если эти правила будут приняты, то пешеходам станет значительно сложнее переходить дорогу на перекрестках, так как они будут обязаны уступить автомобилю, который не успел завершить маневр по повороту.

 

https://twitter.com/R_Barabanov/

Специалисты отмечали, что из-за этого может увеличиться не только количество заторов, но и аварий.

В МВД сообщили, что проект приказа министра «О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 «Об утверждении ПДД» действительно содержит поправку в пункт 16 главы 3: «В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии — транспортного светофора, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток».

«Данная норма в первую очередь рассчитана на обеспечение безопасности пешеходов, так как в настоящее время пешеходы зачастую игнорируют аспекты собственной безопасности и выходят на проезжую часть по разрешающему сигналу светофора, не убедившись, что транспортные средства завершили ранее начатый маневр или имеют возможность остановиться перед пешеходным переходом», — заявили в министерстве.

Поправки еще не приняты. При принятии поправок примут во внимание итоги общественного обсуждения.

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