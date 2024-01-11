Нельзя на зелёный. Новое правило для пешеходов прокомментировали в МВД РК

Возможные поправки в правила дорожного движения, ограничивающие переход улицы для пешеходов, прокомментировали в Министерстве внутренних дел РК передает корреспондент Tengrinews.kz.

На сайте «Открытых НПА» в конце ноября появился проект поправок к правилам дорожного движения. Один из пунктов касался правил перехода дороги для пешеходов на разрешающий сигнал. В Твиттер эксперт Роман Барабанов написал, что в случае, если эти правила будут приняты, то пешеходам станет значительно сложнее переходить дорогу на перекрестках, так как они будут обязаны уступить автомобилю, который не успел завершить маневр по повороту.

Специалисты отмечали, что из-за этого может увеличиться не только количество заторов, но и аварий.

В МВД сообщили, что проект приказа министра «О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года № 534 «Об утверждении ПДД» действительно содержит поправку в пункт 16 главы 3: «В местах, где движение регулируется, пешеходы руководствуются сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при их отсутствии — транспортного светофора, при включении разрешающего сигнала светофора или регулировщика пешеход уступает дорогу транспортным средствам, завершающим ранее начатое движение через перекресток».

«Данная норма в первую очередь рассчитана на обеспечение безопасности пешеходов, так как в настоящее время пешеходы зачастую игнорируют аспекты собственной безопасности и выходят на проезжую часть по разрешающему сигналу светофора, не убедившись, что транспортные средства завершили ранее начатый маневр или имеют возможность остановиться перед пешеходным переходом», — заявили в министерстве.

Поправки еще не приняты. При принятии поправок примут во внимание итоги общественного обсуждения.

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