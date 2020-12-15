Нельзя отказаться. Обязательной вакцинацией пугают казахстанцев

В Казнете тема вакцинации не перестает быть актуальной, сообщает zakon.kz.

Теперь пользователи обсуждают новость о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции будет обязательной в Казахстане. Они ссылаются на Постановление о внесении изменений в Постановление от 24 сентября 2020 года «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам».

Как отмечает stopfake.kz, на самом деле о принудительной вакцинации, от которой будет невозможно отказаться, речи в постановлении не идет.

Вакцинация будет добровольная, то есть граждане должны будут дать свое добровольное согласие на получение прививки, — пояснили в Министерстве здравоохранения РК.

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года по-прежнему сохранились нормы, согласно которым любой гражданин РК имеет право на «дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок».

Дети от 16 лет и старше имеют право на информированный отказ от получения профилактической и консультативно-диагностической помощи.

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