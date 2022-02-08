Нельзя открывать рынок для импортного автохлама — Токаев об утильсборе

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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома, передает Tengrinews.kz.
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Выступая на расширенном заседании правительства, Глава государства подчеркнул, что размеры утильсбора будут пересмотрены, однако, по мнению Токаева, в этом вопросе нужно избегать крайностей.
«Все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, утильсбор мы пересмотрим. Но нужно избегать крайностей, нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама«, — сказал он.
Президент добавил, что утилизационный или регистрационный сбор — это не самоцель. Главное, по словам Токаева, повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей.
«Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно на правильном пути находится», — заявил Глава государства.
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