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Нельзя открывать рынок для импортного автохлама — Токаев об утильсборе

interfax.ru

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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался об утилизационном сборе, отметив, что нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие казахстанского автопрома, передает Tengrinews.kz.

Выступая на расширенном заседании правительства, Глава государства подчеркнул, что размеры утильсбора будут пересмотрены, однако, по мнению Токаева, в этом вопросе нужно избегать крайностей.

«Все средства будут поступать государству. Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу отмечу, утильсбор мы пересмотрим. Но нужно избегать крайностей, нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок для откровенного импортного автохлама«, — сказал он.

Президент добавил, что утилизационный или регистрационный сбор — это не самоцель. Главное, по словам Токаева, повысить доступность автомобилей и сельхозтехники для потребителей.

«Ожидаю соответствующей реакции от производителей и дистрибьюторов. Предварительный доклад правительства показывает, что оно на правильном пути находится», — заявил Глава государства.

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