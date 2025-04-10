Сенатор Айнур Аргынбекова в своём депутатском запросе обратила внимание на регулярные перебои в поставках медикаментов, особенно характерные для начала и конца календарного года. По её словам, подобные сбои вызывают недовольство населения и подрывают доверие к системе здравоохранения.

«Мы слышим из СМИ, социальных сетей и обращений граждан жалобы на отсутствие «Инсулина», противосудорожных препаратов, противоопухолевых препаратов, а ведь это те медикаменты, прием которых «нельзя пропускать» и «подождать», от их наличия зависит жизнь пациента! В таких ситуациях заверения госорганов, что все информационные системы, нормативные акты, финансирование работают для бесперебойного обеспечения, остаются декларативными. Учитывая многолетнюю проблему дефицита лекарств во всех регионах в начале и конце календарного года, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, мы понимаем, что проблема носит системный характер, как на уровне Министерства здравоохранения, СК Фармация, так и на уровне медицинских организаций на местах. Поэтому решение существующих проблем в области лекарственного обеспечения должно проводиться комплексно – от внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты до информатизации системы здравоохранения. Учитывая выше изложенное минздраву обеспечить эффективное и своевременное поступление лекарственных средств особенно жизненно важных регионах, сформировать реестр взаимозаменяемых лекарств при основных социально-значимых заболеваниях для бесперебойного лекарственного обеспечения», — отметила сенатор.