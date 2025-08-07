Жителям Казахстана в будущем придется переоформить технические паспорта на квартиры, изменения могут затронуть сразу 85% собственников, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, казахстанцам нужно будет переоформить технические паспорта на квартиры. Отмечается, что без этого невозможно будет продать, подарить или передать жилье по наследству. Изменения коснутся почти 85% собственников, передает nur.kz

Сообщается, что теперь в расчет общей площади квартир включаются балконы и лоджии, но с поправочными коэффициентами. Эти нормы давно применяются в строительстве, но сейчас стали обязательны и для технических паспортов.

«Старый техпаспорт теперь заменили на целый набор документов. В него входит новый кадастровый паспорт, план квартиры, отдельная таблица с площадями всех помещений, включая балкон или лоджию, а также специальное заключение об изменениях», — сказано в публикации.

По словам президента Ассоциации риэлторов Ларисы Степаненко, сейчас техпаспорт можно получить в ЦОНе, либо получить на портале eGov.

Для подачи заявки в ЦОН или на портале eGov.kz понадобятся удостоверение личности, правоустанавливающий документ на квартиру, а если есть — и идентификатор на земельный участок. Также нужно приложить квитанцию об оплате государственной услуги.

Первый шаг — подать заявление на вызов специалиста. Он приедет, осмотрит квартиру, замерит все помещения, включая балкон или лоджию, и составит новый план. Эти данные станут основой для оформления новых документов.

«Сроки подачи не ограничены — заменить техпаспорт можно в любое время. За старый документ штрафы не предусмотрены, и он сам по себе не влияет на право собственности», — сообщили эксперты.

@Автор: Самат Каримов

