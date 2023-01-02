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«Нельзя заставлять детей читать». Министр просвещения рассказал, как научить ребёнка любить книги

Фото из открытых источников

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook поделился с казахстанцами советом, как научить детей любви к чтению, передает informburo.kz

Он отметил, что «знания – самый ценный багаж», и привычку читать невозможно сформировать насильно.

«Из своего опыта могу сказать, что нельзя заставлять детей читать. Очень важно не давить на детей, а прививать любовь к чтению на личном примере. Ребенок должен видеть родителей за чтением. И тогда проявится интерес. Важно учитывать, что книги влияют на характер ребёнка и на формирование ценностей», – подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Министр просвещения привёл в пример собственную семью. По его словам, ему с детства запомнились огромные шкафы, полные книг. Глава министерства признался, что в юном возрасте ему часто делали замечания, чтобы он не читал за едой.

«Позже, когда у меня появились дети, сначала я читал им сказки, а затем старший сын стал читать самостоятельно. Начав со сказок и небольших рассказов, мы плавно перешли к другим жанрам: приключениям, научной фантастике и научно-популярной литературе. Уже с пятого класса сын начал читать по 30-50 книг в год. И тогда уже мы сами начали делать замечание сыну – не отвлекаться на чтение во время ужина. Младшему, который ещё ходит в детский сад, нравится слушать сказки, особенно современные казахские комиксы, например, про Еркетая и Жанибека», – рассказал Асхат Аймагамбетов.

Министр призвал казахстанских родителей демонстрировать детям положительный пример и уделить время совместному чтению книг на новогодних каникулах.

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