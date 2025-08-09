Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев рассказал о планах по модернизации рынков в Казахстане

«По рынкам необходимо провести работу по модернизации. В том числе это связано с тем, что на таких местах торговых, чтобы стихийности не было, чтобы не было места сосредоточения теневой экономики, теневых элементов. Поэтому программа модернизации принята, есть конкретные объекты. До конца этого года…у нас есть дорожная карта, конкретные объекты, и какие меры должны быть приняты по ним. То есть к 2026 году те рынки, которые не модернизировались и находятся в карте, они функционировать не будут», — сообщил министр Шаккалиев.

