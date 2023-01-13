Необязательно. В Костанае разъяснили новые требования к школьной форме

Список одежды, в которой казахстанские школьники могут ходить на занятия значительно расширен.

Неоднократно родители обращались с просьбами отменить обязательные пиджаки, рубашки для мальчиков и блузки для девочек. Министерство просвещения пошло навстречу. Теперь гардероб школьника расширен трикотажной кофтой или кардиганом на пуговицах или замке, также можно приходить в школу в рубашке поло или тенниске.

«Галстук не является теперь обязательным видом одежды и не является обязательной парадная форма, с обязательной белой рубашкой и белой блузкой. Также если раньше ношение эмблемы являлось обязательным, то теперь рекомендовано, то есть это уже решение принимается коллегиально», — сообщила пресс-секретарь управления образования Костанайской области Анна Лазарева.

Решение по цвету, фасону, длине брюк и юбок принимается коллегиально — администрацией школы, попечительским и родительским советами. Участвовать в обсуждении могут и органы самоуправления школьников.

«Поэтому очень хорошо, что такие изменения вносятся сейчас, в начале календарного года у школ есть возможность выработать единую концепцию до конца учебного года принимая единое решение, зафиксировав его решением попечительского совета и со следующего учебного года — внедрить», — отметила Анна Лазарева.

Исключено из правил и еще одно обязательное требование к парадной одежде. Так теперь необязательными стали белая рубашка — для мальчиков и белая блузка — для девочек.

«Еще хотела бы отметить, что сохраняется норма о том, что производителя никто не может указывать конкретного производителя, то есть при том что будет каждая школа по цвету, фасону, по общим каким-то параметрам, по выбору из списка школьной одежды, но ни в коем случае не диктуется производитель», — сказала Анна Лазарева.

Убрали из правил и еще одно требование. Оно касалось тканей, из которых сшита школьная форма. Теперь в качестве рекомендации министерство просвещения предлагает делать выбор в пользу полушерстяных и хлопковых.

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