Необоснованно приватизированные объекты начнут возвращать государству — правительство

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В Казахстане создана Комиссия по демонополизации экономики. Об этом говорится в сообщении правительства, передает Tengrinews.kz.
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Отмечается, что в состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».
«Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и в других отраслях», — сообщили в правительстве.
егодня состоялось первое заседание комиссии, на которой с докладами выступили министр финансов Ерулан Жамаубаев, заместитель генерального прокурора Булат Дембаев. По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов
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