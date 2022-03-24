USD 505.22
EUR 558.72
RUB 4.9
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Необоснованно приватизированные объекты начнут возвращать государству — правительство

Необоснованно приватизированные объекты начнут возвращать государству — правительство

inform.kz

Vinkmag ad

В Казахстане создана Комиссия по демонополизации экономики. Об этом говорится в сообщении правительства, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что в состав комиссии вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генеральной прокуратуры и АО «Самрук-Казына».

«Задачей комиссии является выработка предложений по демонополизации. В частности, в рамках работы комиссии будут рассматриваться вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, медиаактивов и в других отраслях», — сообщили в правительстве.

егодня состоялось первое заседание комиссии, на которой с докладами выступили министр финансов Ерулан Жамаубаев, заместитель генерального прокурора Булат Дембаев. По итогам первого заседания Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и АО «Самрук-Казына» в недельный срок внести в правительство предложения по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Строившим завод по утилизации старой сельхозтехники костанайским предпринимателям выплатили не всё