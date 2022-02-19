«Необоснованное завышение цен». Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил установить конкретные законодательные нормы по доступу производителей к оптово-розничным рынкам, передает informburo.kz

Глава кабмина провёл совещание по реализации поручений президента РК Касым-Жомарта Токаева, где рассмотрели цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов, запасы в стабфондах и меры антимонопольного реагирования, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы – на 0,6%, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях – на 0,4%. За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тысячи тонн, а также 31,7 тысячи тонн моркови, порядка 24,5 тысячи тонн капусты, 23,5 тысячи тонн лука, 11,6 тысячи тонн гречневой крупы и 22 тысяч тонн подсолнечного масла», – говорится в сообщении.

Регионы начали реализацию из этих запасов для сдерживания цен на овощную продукцию.

«На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно, совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер, необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам», – сказал Алихан Смаилов.

На совещании рассмотрели вопрос о принятии комплекса мер по контролю за инфляцией. Разработан проект Комплекса мер по контролю и снижению инфляции на 2022-2024 годы, который состоит из пяти направлений, включающих 66 мероприятий оперативного и среднесрочного характера. Они предусматривают увеличение объёмов производства продукции, хранение, логистику товаров, транспорт, розничную торговлю товарами, контроль ценообразования, антимонопольное и внешнеторговое регулирование.

Агентств по защите и развитию конкуренции заключило пять актов по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на социально значимые продукты питания с 15 до 10% при реализации в Атырауской, Карагандинской и Костанайской областях.

Участники совещания рассмотрели вопрос реализации дополнительных проектов в западных и южных регионах страны по программе «Ауыл – Ел бесігі»: сформирован перечень из 130 проектов образования, культуры и спорта, здравоохранения.

Ожидается, что по итогам 2022 года в западных регионах построят и модернизируют восемь медицинских объектов, 15 объектов образования, 14 – спорта, 15 – культуры. В южных регионах – 26 медицинских объектов, 23 – образования, 14 – спорта, 15 – культуры. Реализация этих проектов позволит обеспечить качество предоставления медицинских, образовательных, спортивных и других услуг для более чем 500 тысяч сельских жителей, проживающих в 112 сельских населенных пунктах западных и южных регионов республики

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.