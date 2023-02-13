Необоснованные проверки частных детсадов пресекли в Костанайской области

В Департамент Антикоррупционной службы по Костанайской области обратились представители частных детских садов, которые столкнулись с использованием неправомерных норм договора об услугах государственного образовательного заказа.
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Так, согласно одного из пунктов договоров, отделы образования городов и области наделили себя незаконным правом проводить контроль и проверку 44 частных дошкольных организаций.
При этом все расходы по организации проверки были возложены на поставщиков услуг в лице частных дошкольных учреждений.
Департаментом проведена встреча с участием предпринимателей, палаты предпринимателей «Атамекен» и представителей областного Управления образования, в результате которой условия договоров были пересмотрены, а указанный пункт, несший коррупционные риски — исключен.