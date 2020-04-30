Необоснованный рост цен. Поставщиков и продавцов сахара попросили устранить нарушения

Департамент Комитета по защите и развитию конкуренции министерства нацэкономики РК по Костанайской области в связи с ростом цен на сахар-песок 22 апреля вынесены уведомления.

Уведомления о необходимости прекращения и устранения усмотренных департаментом признаков согласованных действий, а именно одномоментным необоснованным ростом цен, выраженном в превышении темпа роста реализации над темпом роста цен приобретения, внесены в отношении:

— оптовых поставщиков сахара в Костанайскую область: ТОО «К Продук», ТОО «Фирма Дамир» и ТОО «Лисван»;

— крупных розничных продавцов сахара: сети супермаркетов ТОО «Супермаркет Солнечный», ТОО «ТС Меркурий», ТОО «Тамаша Маркет», ТОО «Астыкжан-Костанай».

Срок исполнения уведомлений не наступил. При этом неисполнение уведомления в 10-дневный рабочий срок является основанием для расследования согласованных действий при реализации сахара.

Более того, по признакам злоупотребления доминирующим положением в отношении ТОО «К Продук» и ТОО «Фирма Дамир» также внесены уведомления о недопущении применения разных цен на реализацию сахара без объективно оправданных причин, запрещенных подпунктом 2) статьи 174 Предпринимательского кодекса РК.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.