Необычный квест-тур по сакральным местам прошел в Костанайской области

В Костанайской области прошел квест-тур по сакральным местам. Участники необычного квеста за два дня посетили несколько районов, где только по координатам должны были найти исторические памятники и выполнить задания. А лучшие команды кроме новых знаний и впечатлений получили денежные призы, передает alau.kz

В Костанайской области квест-тур по сакральным местам уже становится доброй традицией. Впервые он прошел в прошлом году и тогда не имел определенной тематики, все задания и вопросы были общими. Но в этот раз организаторы выбрали значимую тематику, посвященную Аль-Фараби.

«Это к 1150-летию Аль-Фараби. то есть соответственно все вопросы были связаны именно с этой личностью. Квест у нас проходил на территории Амангельдинского района и города Аркалык и близлежащих сакральных объектов. Принимало участие 10 команд. Мы посетили сакральные объекты как и общенационального значения, так и регионального», — рассказал председатель ОФ «Sanaly Urpaq » Серик Манасбаев.

Весь тур проходил два дня. Необычным стало то, что участникам добираться до исторических памятников нужно было на своей машине, зная только координаты места. А уже там их ждали логические вопросы и творческие задания. Из-за некоторых запретов в этом году, организаторам пришлось сократить количество участников и посещаемых памятников в маршруте до 10 объектов. Но есть объекты, которые в маршруте будут ежегодно.

«Является Абдыгаппар наверно, потому что это величественный памятник в честь Абдыгаппар хана, который был одним из руководителей национального освободительного движения 1916 года и Кейки батыр. то есть это два таких новых, красивых мавзолея, которые являются сейчас туристическими центрами Торгайского региона», — пояснил главный специалист управления по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области Беркут Жанпеисов.

Дана Мурзагалиева участница от политехнического высшего колледжа. В этом году их команда впервые решила отправиться в такое путешествие по области. Поскольку квест-тур был не просто развлечением, но носил и состязательный характер, для команды целью было войти в тройку лучших.

«Нужно было как-то креативно представить свою команду, как-то вывести себя на другой уровень, отличиться. Мы на это все уделили большое внимание, у нас были отличительные свои кофты, свои кричалки, речевки. Это море впечатлений, море эмоций. Посмотрев на такие красоты нашей великой степи, посетив сакральные места, исторические места важные для нашей страны», — поделилась участница команды «Юный натуралист» Дана Мурзагалиева.

Лучшие команды получили сертификаты и денежные призы. Первое место заняла команда из Сарыкольского района, они получили 150 тысяч тенге. А команда «Юный натуралист» заняла второе место и получила 100 тысяч тенге. Кстати, участники этой команды уже решили, что деньги потратят на проведение небольшого квест-тура в своем колледже.

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