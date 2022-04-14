Необычный нож изъяли полицейские у жителя Костаная

Предприимчивый мужчина приспособил холодное оружие для стрельбы.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции области в ходе оперативных мероприятий задержали 61-летнего подозреваемого, у которого был изъят комбинированный нож, пригодный для стрельбы.

Горожанин привлекается за сбыт наркотических средств. В ходе обыска в гараже оперативники обнаружили наркотики и нож, в рукоятке, которого было вмонтировано приспособление для стрельбы боевыми патронами.

Согласно судебно-криминалистическому заключению, комбинированный нож является холодным оружием колюще-режущего действия. Вмонтированное в рукоятку устройство является специальным приспособлением для стрельбы пистолетными патронами 9 калибра. Изъяты наркотические вещества — гашиш весом более одного грамма.

Подозреваемый арестован, ведется следствие.

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