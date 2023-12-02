Необычным способом предупреждают костанайских водителей

Необычным способом предупредить водителей о соблюдении ПДД в зимнее время решили костанайские полицейские.

Совместно с филиалом АО «ҚазАвтоЖол», организована трансляция текстовых роликов на экране, установленном на спец-автомобиле. «Осторожно! Гололед!», «Соблюдайте скорость и дистанцию!», «Избегайте резких маневров!», — такие надписи транслирует устройство. Автомобиль, как заявляют полицейские, курсирует как по дорогам областного центра, заезжая в места скопления транспорта, так и по загородным трассам.

Полицейские вновь отмечают, что сезонная неподготовленность транспорта является частой причиной роста аварий, и настоятельно рекомендуют водителям выбирать скорость движения, с учетом погодных условий, видимости и конкретных ситуаций на дороге. В случае ухудшения погодных условий, на дорогах Костанайской области будут задействованы дополнительные патрульные наряды, обещают сотрудники полицейского департамента.

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