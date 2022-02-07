Неочищенные от снега улицы города — вина подрядчиков. Мнение акимата Костаная

На прошедшей неделе корреспонденты alau.kz рассказывали о костанайских подрядчиках, которые занимаются уборкой и очисткой улиц города. По их мнению, город мог быть чище, если бы городской акимат построил работу с ними иначе. Тем более техники и рабочей силы, со слов подрядчиков, у них имеется в достаточном количестве. В ответ на наш запрос акимат Костаная высказал свою точку зрения на проблему очистки и вывоза снега в областном центре.

Свое мнение чиновники высказали накануне на специальном совещании. Заместитель акима Костаная Алексей Костюков отметил, что подрядные предприятия несвоевременно выполняют задания отдела ЖКХ, к тому же, поступающие заявки в центр Ikomek по очистке улиц от жителей города, выполняют с просрочкой.

«За 2021 год всего поступило 5200 заявок. Большая часть, которых подрядные организациями выполняется с просрочкой 1-2 дня и более. В частности на работу ТОО «Абз+» поступило 1082 жалобы, несвоевременно устранено 649, то есть это больше половины. ТОО «Капитал групп Союз» поступило 1139 жалоб просрочено 689. «Конгломерат» поступило 724 обращения просрочено 253″, — подчеркнул А. Костюков.

Ну, а самое большое количество жалоб поступило в адрес предприятия, которое занимается очистков центральной части города. Это 1322 заявки, из них более 900 выполнили с просрочкой. По мнению Алексея Костюкова, именно по данным, полученным от Ikomek, можно говорить о том, что подрядчики не справляются с нагрузкой.

«По центральной части города обслуживающей подрядной организацией «Таза жол» жители могут самостоятельно видеть слабую работу. Когда даже после небольшого снега предприятие не может привести в порядок проезжую часть так и тротуары. Что наносит большие неудобства автомобилистам и пешеходам. Ни единожды налагались на подрядные организации инспекторами административной полиции»,- говорит он.

Сегодня город поделен на шесть условных частей, которые обслуживают 5 подрядных организаций. И.о руководителя отдела ЖКХ Нуралы Есергепов отмечает, город остается нечищеным, потому что у подрядчиков не хватает техники. При этом в конкурсной документации чётко прописан необходимый объем техники и людей, занятых на очистке города. Но, на деле либо подрядчики используют не всю заявленную технику, либо ее недостаточно.

В конце января был объявлен конкурс по текущему содержанию дорог на 2022 год, теперь город поделили вместо 6 секторов на 8. Это, по мнению сотрудников городского акимата, поможет улучшить ситуацию с очисткой дорог, поскольку число подрядных организаций увеличится.

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