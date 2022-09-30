Неограниченная сумма займа — нововведение в жилищной программе «Бакытты отбасы».

Купить жилье по льготной ипотеке «Бакытты отбасы» сможет больше социально уязвимых казахстанцев. В программу внесли ряд изменений.

Одно из них: теперь вместе с многодетными семьями, и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, принять участие смогут и казахстанцы, состоящие в очереди на жилье по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а так же лица с инвалидностью 1 и 2 групп.

«До этого вы знаете у на по этой программе было 10-15 миллионов ограничение, в зависимости от региона. На данный момент максимальная сумма займа отменена, то есть в принципе без ограничений. Касательно этой программы есть нововведение по «Бакытты отбасы» на каждого члена семьи не должно было превышать не выше 3,1 прожиточного минимума. И этот показатель отменен», -говорит начальник отдела развития бизнеса КФ АО «Отбасы банк» Амир Искендиров.

Что касается отмены ограничений по максимальной сумме займов, то теперь сумма кредита будет исходить от стоимости квартиры и будет формироваться от цены за 1 кв.м жилья. В Костанайской области это не более 220 тысяч тенге за 1 кв.м. Площадь квартиры не должна превышть 80 квадратных метров. Отмена ограничений по доходу — еще одно положительное новвоведение. Как рассказывает Амир Искендиров, ранее если заработная плата превышала даже 200 тенге, то семья не могла претендовать на заем по этой программе. Это мешало нуждающимся решить жилищный вопрос.

Участники «Бакытты отбасы» смогут приобретать жилье, только по линии льготного жилья предоставляемые местным исполнительным органом. Данные объекты размещены на портале отбасыбанк.кз. Клиенты смогут зайти на портал и посмотреть. У клиентов прошедших, если на данный момент таких объектов нет до февраля 2023 года, заявки будут сохранены. Им необходимо дождаться появления объектов и подавать на них.

Ставка по займу сохранилась прежней — 2% годовых, минимальный первоначальный взнос — 10%. Максимальный срок кредитования — до 20 лет. Чтобы получить заем, участникам нужно будет подтвердить свою платежеспособность. Всего за три года реализации программы в Костанайской области было одобрено 457 заявок, на общую сумму 3,5 миллиарда тенге. В этом году по Бакытты отбасы список участников уже сформирован. В следующий раз заявки на программу будут приниматься уже по новым правилам.

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