Неожиданно. Резкое понижение температуры прогнозируют синоптики

С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды — ожидаются дожди, 6-8 апреля на юге, 07-08 апреля на юго-востоке временами сильные дожди.

7 апреля под влиянием вторжения северо-западного антициклона из районов Скандинавии, на северо-западе и севере страны ожидается резкое понижение температур воздуха, а также переход дождя в снег.

По республике ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах с пыльной бурей и грозой, на севере, северо-западе – гололед.

На севере и северо-западе ожидается понижение температуры ночью до 2-12 мороза, днем до 5 мороза — 7 тепла.

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