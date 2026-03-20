Отдел строительства акимата Костанайского района предупредило о временном ограничении движения автотранспорта.
23 марта 2026 года с 06:00 до 08:00 будет приостановлено движение на участке трассы М-36 «Алматы – Екатеринбург» (550-й километр). Ограничение затронет район большого моста, съезда на Набережную, а также отрезок дороги от кафе Food Park до ресторана ALTYN-SAF.
Как уточняется, меры связаны с проведением работ по монтажу линии электропередачи. Работы выполняются в рамках проекта по выносу участков ВЛ-110 кВ «Центральная – Южная 1,2» из зоны строительства гостинично-ресторанного комплекса.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Наурыз с сюрпризом: какая погода ждёт казахстанцев в праздники
Платные дороги в Казахстане: кто теперь может не платить
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.