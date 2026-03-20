Отдел строительства акимата Костанайского района предупредило о временном ограничении движения автотранспорта.

23 марта 2026 года с 06:00 до 08:00 будет приостановлено движение на участке трассы М-36 «Алматы – Екатеринбург» (550-й километр). Ограничение затронет район большого моста, съезда на Набережную, а также отрезок дороги от кафе Food Park до ресторана ALTYN-SAF.

Как уточняется, меры связаны с проведением работ по монтажу линии электропередачи. Работы выполняются в рамках проекта по выносу участков ВЛ-110 кВ «Центральная – Южная 1,2» из зоны строительства гостинично-ресторанного комплекса.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Лишённые прав водители в РК: включат ли их в амнистию Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек 20 марта 2026 года в кулуарах правительства высказался о возможности распространения...

Наурыз с сюрпризом: какая погода ждёт казахстанцев в праздники В Казахстане в период с 21 по 23 марта ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Об...

Платные дороги в Казахстане: кто теперь может не платить Приказом министра транспорта от 16 марта 2026 года внесены изменения в правила оплаты проезда по...