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Неожиданное требование для водителей удивило казахстанцев

Фото из открытых источников

Казахстанцев удивило неожиданное требование для водителей, которые управляют автомобилями, зарегистрированными на юридическое лицо, передает tengrinews.kz.

В начале мая этого года полицейские Алматы остановили авто с двухбуквенным номерным знаком. Машина числится за частной компанией, а за рулем находился ее сотрудник. Для таких автомобилей, помимо техпаспорта, обязательно наличие путевого листа. В этом документе прописывается пройденный километраж и израсходованное топливо. При проверке правоохранители выявили отсутствие в данной бумаге печати медицинского сотрудника.

«Полицейский утверждал, что перед управлением служебным авто необходимо пройти медицинское освидетельствование, которое потом подтверждается соответствующим штампом в путевом листе. Я уже несколько лет езжу на такой машине и впервые слышу про такое требование. Получается, что любая фирма должна иметь в своем штате медсестру, кабинет для прохождения процедуры и так далее, чтобы каждое утро выдавать такую печать?

Это нелогично и очень затратно для юрлиц, подумал я, и обратился к юристам нашей компании. В Законе «О дорожном движении» они нашли пункт, который гласит: юрлица и ИП, осуществляющие деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. То есть такая норма касается только тех фирм, которые занимаются перевозкой пассажиров и грузов», — сообщил алматинец.

Тем не менее полицейские были непреклонны, но штрафовать сотрудника компании не стали, ограничившись предупреждением. Этот частный случай натолкнул на мысль, что правоохранители по-своему толкуют законы и «кошмарят» добропорядочных граждан, которые управляют автомобилями юрлиц. А таких предприятий на март этого года в Казахстане насчитывалось 519 162.

В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за разъяснениями в Министерство внутренних дел. Мы поинтересовались, кого именно касается требование получать печать медработника каждый день перед выездом. Ответ предоставили в Комитете административной полиции, который курирует безопасность и правила дорожного движения в стране.

«В соответствии с законом «О дорожном движении» водитель транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки: водительское удостоверение, свидетельство о госрегистрации транспортного средства и путевой лист. Аналогичные требования определены в «Правилах дорожного движения», утвержденных правительством в ноябре 2014 года.

Согласно «Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом», перевозчик оформляет путевой лист и обеспечивает прохождение водителями предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования», — сообщили в КАП.

Под понятие «автомобильный перевозчик», как отметили в ведомстве, подпадает физическое или юридическое лицо, владеющее автотранспортными средствами, за исключением легковых, осуществляющее предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений.

«В этой связи, в случае если ваша деятельность не подпадает под понятие «автомобильные перевозки», требование полицейских представить путевой лист является неправомерным«, — подытожили в комитете.

Исходя из этого следует, что медицинскую печать в путевом листе обязаны иметь лишь водители частных компаний, которые занимаются исключительно перевозкой пассажиров и багажа. К такой категории относятся автопарки, таксопарки и так далее.

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