Информация поступает из отделов образования Костанайской области.

На данный момент известно о переводе на дистанционное обучение школ Узункольского района.

«Узункольский район. Занятия 2 смены переводятся на дистанционное обучение. Метель», — говорится в сообщении районного отдела образования.

Оснований для отмены уроков в Костанае нет. Ветер 7 м/с, температура -3.

Узнать раньше всех об отмене уроков можно на сайте alau.kz

Также получить информацию можно подписавшись на новостную рассылку alau.kz Постучитесь на номер Whatsapp 8-707-558-35-13 и мы добавим Вас в рассылку.

В наших соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», Инстаграм

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.