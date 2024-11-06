Информация поступает из отделов образования Костанайской области.
На данный момент известно о переводе на дистанционное обучение школ Узункольского района.
«Узункольский район. Занятия 2 смены переводятся на дистанционное обучение. Метель», — говорится в сообщении районного отдела образования.
Оснований для отмены уроков в Костанае нет. Ветер 7 м/с, температура -3.
Узнать раньше всех об отмене уроков можно на сайте alau.kz
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