25 декабря на республиканских автодорогах в ряде областей ожидается ухудшение погоды. Местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега, что может осложнить движение и повысить риск аварийных ситуаций.
В каких регионах ожидаются осадки
По информации дорожных служб, непогода возможна в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау.
Рекомендации для водителей
Автомобилистов просят учитывать ухудшение дорожной обстановки, соблюдать скоростной режим, дистанцию и меры безопасности, особенно на открытых участках трасс.
Куда обращаться за информацией
Актуальные данные о состоянии автодорог и возможных ограничениях движения можно уточнить круглосуточно в колл-центре по номеру 1403.
