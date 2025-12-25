25 декабря на республиканских автодорогах в ряде областей ожидается ухудшение погоды. Местами прогнозируются осадки в виде дождя со снегом и снега, что может осложнить движение и повысить риск аварийных ситуаций.

В каких регионах ожидаются осадки

По информации дорожных служб, непогода возможна в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях, а также в областях Абай и Улытау.

Рекомендации для водителей

Автомобилистов просят учитывать ухудшение дорожной обстановки, соблюдать скоростной режим, дистанцию и меры безопасности, особенно на открытых участках трасс.

Куда обращаться за информацией

Актуальные данные о состоянии автодорог и возможных ограничениях движения можно уточнить круглосуточно в колл-центре по номеру 1403.