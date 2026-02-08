USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Непогода накроет Костанайскую область: синоптики предупреждают

— Сегодня, 18:06
По данным синоптиков, ночью 9 февраля на западе, севере и юге области ожидаются снег, метель и гололёд.

Днём прогнозируются осадки в виде дождя и снега , местами сохранятся метель и гололёд, что может осложнить дорожную обстановку.

Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности, водителям — быть особенно внимательными на дорогах и по возможности отказаться от дальних поездок.



