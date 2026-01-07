В ночь на 8 января на западе и севере области прогнозируются снег и метель. Днём неблагоприятные погодные условия сохранятся: снег и метель ожидаются на западе, севере и востоке региона. Также в этих районах возможен туман.
Ветер будет юго-западного направления с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 м/с. На западе, севере и востоке области порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 15–20 градусов мороза, на востоке области столбики термометров опустятся до 23 градусов ниже нуля. Днём ожидается 10–15 градусов мороза, на востоке — до 18 градусов мороза. К вечеру 8 января температура понизится до 5–10 градусов мороза, на востоке области — до 13 градусов мороза.
Жителям региона рекомендуется учитывать ухудшение погодных условий при планировании поездок и соблюдать меры предосторожности.
